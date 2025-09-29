子どもたちに朝食をしっかり食べてもらおうと、熊本市の小学校でパンが振る舞われました。 【写真を見る】「友だちと食べると楽しい」 熊本市の小学校で『朝パンの会』今後は月1回開催を検討 9月29日、熊本市の本荘小学校で開かれたのは、児童たちが一緒に朝食を食べる「朝パンの会」です。 これは、様々な事情で朝食をとることができない子どもたちのために、子ども食堂を運営する地元の社会福祉協議会が企画したものです。2