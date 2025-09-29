ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、レギュラーシーズン最終戦で自己最多を更新する55号ホームランを放ちました。最終戦での逆転ホームラン王へ。リーグトップを2本差で追いかける大谷選手は、シアトル・マリナーズとの試合の第4打席、高々と上がった打球はセンターへ。昨シーズンマークした自己最多、そして球団記録を更新する55号ホームランを放ちました。ホームラン王にはあと1本届かなかったものの、3安打でレギ