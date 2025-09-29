フリーアナウンサー羽鳥慎一（54）が29日、テレビ朝日系「モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。セットなどが一新された放送初日の冒頭、「モーニングショーです」と番組名を再確認するように強調し「言っとかないと。『あれ？、サン！シャインか』って。『15分早いな』って」などと、放送がほぼ同時間帯で互いに「裏番組」にあたる午前8時14分放送のフジテレビ「サン！シャイン」の番組名を挙げてみせた。この日から番