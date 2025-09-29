ドジャースのロバーツ監督は２８日（日本時間２９日）に敵地シアトルでのマリナーズ戦後に、本拠地ロサンゼルスで３０日（同１０月１日）に始まるワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）の先発投手について語った。「第１戦の先発はヤマモト…いや、スネルは良い賭けかもしれない。まだ正式発表できないが、まあちょっとした焦らしと言うことで…」と明言しなかった。ローテーション通りなら大谷翔平投手（３１）、スネル