■これまでのあらすじイヤイヤ期を迎えた娘のメメに振り回される母親のまろ。そこで自分の負担になることはしないと決め、そのために頼るアイテムや方法を考えるのだった。特にイヤイヤ期のお風呂は重いタスクで、お風呂に入れるまで40分以上かかることも。そんな時間を省くためおやつタイムを洗面所で行い、お風呂に入った後もメメが飽きないもこもこ泡を作るなどして、自分のお風呂時間を確保するのだった。■試しに動画を見せて