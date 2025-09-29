東京午前はドル売りが優勢。ドル円は１４８．９３円付近、ユーロドルは１．１７２８ドル付近までドル安推移した。米国離れ、ドル離れを手がかりとした貴金属市場への資金流入が止まらず、ドル売りを促している。ハードアセットの代表格である金はこれまでに大きく上昇したことで上値はやや限定されているが、出遅れていたプラチナや銀などの上げが目立つ。 ドル円の下げに圧迫され、クロス円は軟調。ユー