【新興国通貨】ドル人民元は７．１２割れ、米連邦政府閉鎖懸念でドル安＝中国人民元 ドル人民元は米連邦政府機関閉鎖懸念を受けたドル売りに７．１２割れまで売りが出ている。前週末は７．１３台での推移。オフショア人民元は早朝７．１４３０台を付けていたが、そこから７．１２００台まで下落。オンショアは７．１２６６から７．１２割れ。 リスク警戒の円買いもあって、対円では元安円高。前週末の２０．９５前後から２