午後は天気が回復し、風が涼しく感じられそうです。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜で29℃ 津は28℃ 岐阜県山間部で雨の降る所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（9/29 昼） 正午前の名古屋市内です。名古屋は午前10時前まで、弱い雨が降ったりやんだりしていましたが、この時間は降っていません。気温は27.4℃。きのうまで真夏日が続きましたが、この時間は比較的過ごしやすい陽気です。 午後は岐阜県山間部で雨の降る所