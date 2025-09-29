２９日前引けの日経平均株価は前営業日比４６２円４７銭安の４万４８９２円５２銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は９億９７７９万株、売買代金概算は２兆３２３４億円。値上がり銘柄数は１５０、対して値下がり銘柄数は１４０８、変わらずは１７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスク回避の売りが優勢で日経平均は４６０円あまりの下落で前場の安値圏で引けた。ただ、きょうは９月の配当権利落ち日にあた