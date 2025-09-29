【新興国通貨】ドルペソは先週末安値圏＝メキシコペソ ドル全面高を受けて先週金曜日中南米市場早朝に１ドル＝１８．５１３ペソを付けたドルメキシコペソ。その後ドル売りが強まり１８．３３１まで売りが出た。週明けは１８．４０前後からスタートも、米連邦政府機関閉鎖懸念で１８．３４２を付けている。 対円では８円１５銭前後での推移から８円１２銭割れまで円買い。 MXNJPY 8.120