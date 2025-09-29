自民党総裁選の投開票日まであと5日となりました。日本テレビは野党100人の国会議員に政策を進めるため「どの候補が連携しやすいか」を聞きました。結果、一番多かったのは林官房長官で、33人でした。今回の野党議員100人への取材は、国会での議席の割合などを踏まえて行いました。「政策を進めるために、どの総裁候補が連携しやすいか」を尋ねたところ、最も多かったのは林官房長官で33人でした。次いで、小泉農水相が26人、茂木