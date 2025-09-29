大分県警察学校では29日卒業式が開かれ、若き警察官たちが門出の日を迎えました。 県警察学校を卒業したのは2025年4月に入校した22歳から34歳までの初任科短期課程の学生20人です。 式ではまず卒業生の代表に卒業証書が手渡された後、県警の幡野徹本部長が「この学校で経験したことの全てが皆さんの力になる。善良な県民に寄り添って必ず守り切るという意識と使命感を持って職務にあたってほしい」と訓示。 これに対し卒業生を