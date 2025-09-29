自民党総裁選挙をめぐり、小泉氏の陣営が、配信動画にほかの候補を中傷するような投稿を陣営関係者に依頼していた問題。総裁選にどれほど影響を与えるのか。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が詳しく解説します。【真相報道バンキシャ！】桝太一キャスター「“ステマ”とも指摘されるこの不適切投稿の依頼ですが、実際のところ、総裁選にはどれくらい影響が出そうでしょうか？」井上幸昌政治部長「投票権のある自民党員と国会議員へ