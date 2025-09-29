甘みが強く皮ごと食べられるシャインマスカットの収穫が佐渡市でピークを迎えています。たわわに実ったシャインマスカット。佐渡市新穂大野の「とんちぼ農園」では収穫のピークを迎えていて生産者が一房ずつ丁寧に摘み取っていました。 大粒で種がなく皮ごと食べられるシャインマスカット。ことしは夏場の暑さが続いたことで出荷が遅れましたが適度な雨が降ったため実が大きく糖度が高く仕上がったということです。