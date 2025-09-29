大分県大分市出身の平川雄一朗監督による古里を舞台にした短編映画が完成し、市内で初めて上映されました。 短編映画「デイズ～かけがえのない日々～」は大分に帰省した主人公が家族の死をきっかけに生きることを見つめ直すというストーリーです。 映画は佐賀関やうみたまごなど全編大分市内で撮影が行われ市原隼人さんや財前直見さんのほかオーディションで選ばれた一般の市民も出演しています。