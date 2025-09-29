「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２８日に大相撲千秋楽を観戦したことを報告した。西村氏は枡席最前列で観戦し「大相撲９月場所千秋楽、１６年ぶりの横綱同士の優勝決定戦、最高に楽しめました。安青錦の技能賞獲得、来場所での更なる活躍に期待したいです」と至近距離で堪能したことを投稿。大の里の父親もすぐ近くで観戦しており、同じ空間で大の里