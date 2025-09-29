東証プライムに上場し、記念撮影するソニーFGの遠藤俊英社長＝29日午前、東京都中央区ソニーグループ傘下のソニーフィナンシャルグループ（FG）は29日、東京証券取引所プライム市場に上場した。ソニーFGとして独自に資金を調達し、意思決定を迅速化。ソニーグループは金融事業を分離し、強みのエンターテインメントや半導体事業に経営資源を集中する。ソニーFG株の初値は1株205円を付けた。ソニーFGの遠藤俊英社長は上場の意義