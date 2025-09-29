判決後に記者会見する群馬県草津町の黒岩信忠町長＝29日午前、群馬県庁群馬県草津町の黒岩信忠町長（78）からわいせつ行為を受けたと、うその告訴をした他、電子書籍の配信で町長の名誉を傷つけたとして、虚偽告訴と名誉毀損の罪に問われた元町議新井祥子被告（56）に、前橋地裁は29日、懲役2年、執行猶予5年（求刑懲役2年）の判決を言い渡した。電子書籍の著者との共謀関係を認定し、名誉毀損罪の成立を認めた。山下博司裁判