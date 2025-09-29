物価高や賃金の引き上げで医療機関の経営が厳しい状況にあるとして関東甲信越の医師会は緊急支援策などを要望することを決めました。28日に開かれた関東甲信越の医師会の定例大会には1都9県の会員など約220人が参加しました。物価の高騰や、賃金水準の引き上げなどで経営が厳しい状況にある医療機関。定例大会では、物価高に対応して診療報酬・介護報酬を改定することや、補助金などによる緊急支援策を直ちに実施するよう求めるこ