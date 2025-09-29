28日午前、大仙市の道路でクマ1頭が目撃されました。近くには小学校があり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、28日午前9時半ごろ、大仙市豊川清水ノ上で、70代の男性が自宅の中から道路を歩いている体長50センチほどのクマ1頭を目撃しました。目撃場所から約250メートルの場所には豊成小学校があり、警察が注意を呼びかけています。