28日夜遅く、横手市の市道でクマ1頭が目撃されました。近くには高校があり、警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、28日午後11時40分ごろ、横手市明永町で、30代の男性が自宅のベランダから外を見ていたところ、自宅前の道路上を北から南へ歩いている体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。目撃された場所から北西に200メートルほどの場所には、横手城南高校があり、警察が注意を呼びかけて