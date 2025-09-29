28日、新潟市北区の商業施設から果物や野菜など48点を盗んだ疑いで69歳の女が現行犯逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区に住む自称パート従業員の女（69）です。警察によりますと、女は28日午後3時半頃、新潟市北区の商業施設で果物や野菜、プリンなど48点（販売価格合計33,146円相当）を盗んだ疑いが持たれています。商業施設の従業員から「万引きした人がいる」と通報があり、事件が発覚し