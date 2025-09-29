インフルエンサーには消費者の心を動かす力がある（写真：Jake Images／PIXTA）「これからの時代はインフルエンサーだ！」と飛びついたものの、コストだけかかってあまり効果がなかった……という企業も少なくないのでは。さまざまなマーケティング活動に取り組んできた吉澤健仁氏は「ひと口にインフルエンサーと言っても実にさまざま。ワークマンは同社に最適なインフルエンサーを起用することで急速に拡大したいい例だ」と言いま