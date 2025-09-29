サンワサプライ株式会社は、片手で持ち運びができる軽量・コンパクトなポータブル電源「700-BTL057」を9月26日（金）に発売した。直販価格は2万7,800円。 6万mAh（192Wh）の大容量バッテリーを搭載しつつ、300Wの出力に対応。重量は約2.5kgで、持ち運びやすさを重視したポータブル電源。 USBポートは、最大45W出力のUSB Type-Cを1ポート、最大18W対応のUSB Type-Aを2ポート搭載。12V