これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上越・中越に大雨・洪水注意報が出ているところがあります。 また、沿岸部には強風・波浪注意報が発表されている地域もあります。 ◆29日(月)これからの天気 午後も断続的に雨が降るでしょう。カミナリを伴うこともあり、上・中・下越では夕方にかけて激しく降るところもありそうです。 降水確率は、夕方にかけて各地50%以上と高く、夜にかけ