きょう未明、山形市内の住宅街で相次いでクマが目撃され、市や警察が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】住宅街で相次いでクマ目撃市や警察が注意を呼びかける（山形市） 山形市によりますときょう午前１時ごろ、山形市高原町でクマが目撃されました。クマは１頭で、路上にいたということです。 その２０分後には、そこからおよそ４００メートル北側の住宅街の中の路上で、クマ１頭が目撃されました。 山形市内で