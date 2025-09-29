Image: Apple 充電器選び、新たな基準。iPhone 17シリーズはiPhone 16シリーズと比べて充電が高速化。それに伴い、60Wの潜在能力を持つApple（アップル）純正の40W充電アダプタも新登場しました。iPhone 17に高速充電できる新型40Wアダプタ。潜在能力は60Wこのアダプタ、見た目はかわいいんですけど、機器に応じて細かく電圧を調整するSPR AVS（標準電力範囲の可変電圧給電）をサポートする