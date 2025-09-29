【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本時間2025年10月8日18時より、YOSHIKI CHANNELにて「健康と美」シリーズ第3弾の生放送が決定した。 ■Shinya（DIR EN GREY）、ピエール中野（凛として時雨）、SORA（DEZERT）、脊椎外科の専門家である西良浩一（徳島大学教授）が出演 今回のテーマは「ドラマー座談会」。体への大きな負担が伴うドラマーにスポットを当て、第一線で活躍するアー