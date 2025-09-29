県内は、29日(月)夜遅くにかけて大雨となるところがある見込みです。気象台は、低い土地の浸水や河川の増水などに注意・警戒を呼びかけています。 29日(月)の県内は、大気の状態が非常に不安定になっていて、カミナリを伴った激しい雨が降り大雨となるところがある見込みです。 ◆29日(月)に予想される1時間降水量(多いところ) 下越40mm 中越40mm 上越30mm また、30日(火)午前6時までに予想される24時間降水量は