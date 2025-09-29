29日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝148円94銭前後と、前週末午後5時時点に比べ90銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝174円65銭前後と26銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース