三重県鈴鹿市の質店に男が押し入り、現金約2万円を奪って逃げています。 【写真を見る】質店に強盗… 覆面をかぶりバールのようなものを持った男 ｢お金を出せ｣ 女性店主脅し現金約2万円を奪って逃走 三重･鈴鹿市 きのう午後3時20分ごろ、鈴鹿市阿古曽町の質店に黒い覆面をかぶった男がバールの様なものを持って押し入りました。男は「お金を出せ」と言って、店主の80代女性を脅し、店主が現金約2万円を手渡すとこれ