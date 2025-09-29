29日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比280円安の4万4990円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万4892.52円に対しては97.48円高。出来高は2万3816枚となっている。 TOPIX先物期近は3136ポイントと前日比32ポイント安、現物終値比5.61ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44990-2