デザイン家電などを扱うバルミューダ（東京都武蔵野市）は、単機能レンジ「The Range S」を2025年10月2日から順次発売する。ギターサウンドで楽しいひとときを演出既発の「The Range」のシンプルな操作性や軽快なギターのサウンドはそのまま、高さと奥行きを抑えたコンパクトボディを採用。ボタンやハンドルなど細部の質感まで丁寧に仕上げた単機能モデルが登場する。収納ラックや冷蔵庫の上などの限られたスペースでも置きやすい