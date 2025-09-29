火災が発生した羽田空港付近の現場＝29日午前9時8分、東京都大田区29日午前9時10分ごろ、東京都大田区の羽田空港付近の解体工事現場で、黒い煙が見えて燃えていると東京消防庁を通じて110番があった。警視庁東京空港署や消防によると、航空機の格納庫だった建物で、屋根など計約500平方メートルが焼け、約1時間半後にほぼ消し止められた。けが人や逃げ遅れは確認されていない。作業員20人以上で解体作業をしていたとみられ、署