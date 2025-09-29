大阪・関西万博は閉幕まで2週間となり、きょうも朝から賑わっています。一部の海外パビリオンでは、グッズなどを詰めた「福袋」が人気を集めています。4月に始まった大阪・関西万博も残り2週間。きょうも朝早くから多くの人が詰めかけ、ラストに向けて大盛況です。そんな中…記者「ドイツ館では、1万円相当の商品を詰め合わせた、お得な福袋が販売されています」ドイツ館では、今月からパビリオンのロゴ入りの帽子やガラス製の人形