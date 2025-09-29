紀平梨花、西山真瑚フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇などの実績がある紀平梨花（トヨタ自動車）が29日、アイスダンスに挑戦すると交流サイト（SNS）で明らかにした。今年の冬季アジア大会銅メダリストの西山真瑚（オリエンタルバイオ）とカップルを結成する。23歳の紀平は4年前に疲労骨折した右足首の状態に悩まされており、12月の全日本選手権の予選となる今月の中部選手権を欠場。全日本が来年2月のミラノ・コルテ