アメリカ中西部ミシガン州にあるモルモン教の教会で銃撃事件があり、これまでに4人が死亡しました。犠牲者は増える恐れがあります。ミシガン州グランドブランで28日、男がモルモン教の教会に車で突っ込み、ライフルを乱射して火を放ちました。捜査当局は銃撃戦の末、地元に住むトーマス・サンフォード容疑者（40）を射殺しましたが、これまでに4人が死亡、8人が重軽傷を負いました。中には当時、数百人の信者がいて、犠牲者はさら