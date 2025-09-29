NHK高井正智アナウンサーが29日、朝のニュース番組「おはよう日本」（月〜金曜午前5時）に出演。「朝ドラ送り」を行った。この日、連続テレビ小説「ばけばけ」が放送初回を迎えた。高井アナは番組の最後に「さあ、いよいよ『ばけばけ』ですね」と話すと、気象キャスターの檜山靖洋氏も「何がどう化けるんでしょうか」とコメント。高井アナは「見ないと化けて出るそうです。うらめし」と一礼して番組が終了した。番組では、新朝ドラ