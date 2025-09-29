協議会が滞在型市民農園の開設を構想しているエリア（協議会事務局の中央日本土地建物提供）神奈川県平塚市西部に位置する上吉沢、下吉沢地区の住民でつくる協議会が、「滞在型市民農園」を中核とする「地区まちづくり計画」を市に申請した。若年層流出や高齢化などの地域課題に対して、恵まれた自然環境を生かしながら、耕作されなくなった農地などを活用した滞在型の農園を開きたい考えで、協議会は「地域活性化の起爆剤」と期