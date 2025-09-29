元HKT48のタレント村重杏奈（27）が29日、X（旧ツイッター）を更新。自身の名前を名乗る“なりきり”アカウントに対し「やめろ！」と警告した。村重は、自身の名前が入ったXのアカウントが投稿したポストを添付。そこには「テレビ局でイキり散らかし村重です」などと本人になりきったかのような文章が記され、エレベータの前に立ってポーズを決めている村重の写真も掲載されている。村重は、このアカウントに対し「おい！！！！