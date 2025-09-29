ドジャースは２８日（日本時間２９日）、今季最終戦となった敵地シアトルでのマリナーズ戦に６―１で快勝。今季限りでの現役引退を表明しているクレイトン・カーショー投手（３６）は、シーズン最後の先発登板で６回途中４安打無失点、７奪三振の好投でＭＬＢ通算２２３勝目を挙げるとともに今季１１勝目（２敗）を手にした。６回先頭のスアレスを空振り三振に仕留めると、アウェーのはずのＴ・モバイルパークがスタンディング