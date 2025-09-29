【モデルプレス＝2025/09/29】俳優の多部未華子が、ファッション誌｢GIANNA ISSUE16｣（9月29日発売、ナンバーセブン）の表紙を飾った。【写真】多部未華子、美スタイル際立つバッティング姿◆多部未華子、非日常へ誘う「SEEKING NEW TURN」のテーマとともに、マーヴェラスなピースを纏った多部が見せるのは、人々の想像の先にある非日常への刺激。インタビューで譲れないマイルールについて「意志を貫き通すことです」と語った多部