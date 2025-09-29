【モデルプレス＝2025/09/29】日向坂46が9月24日、グループの公式サイト内にて新企画「五期生のぽかぽか写真館」をスタート。毎日1人ずつグラビアが掲載される。29日、大田美月（おおた・みづき）の写真が公開された。【写真】日向坂46五期生、手書きプロフィールで美文字披露◆「五期生のぽかぽか写真館」6人目は大田美月6人目は、2006年12月7日生まれ、大阪府出身の大田。公式サイトには、ピンクのテニスウェアに身を包み、笑顔