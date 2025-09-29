【モデルプレス＝2025/09/29】7人組ガールズグループ・HANAが、11月3日に東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」へ出演することが発表された。【写真】東京D開催「MUSIC EXPO」全アーティスト一覧◆HANA「MUSIC EXPO LIVE 2025」出演決定「MUSIC EXPO LIVE 2025」は、アジアからグローバルに活躍するアーティストが集結。それぞれのアーティストが、この日限りのスペシャルなミニライブを届ける。HANAは、BMSG×ちゃんみ