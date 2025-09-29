マンチェスター・ユナイテッド女子の宮澤ひなたがスーパーゴールマンチェスター・ユナイテッドの日本女子代表MF宮澤ひなたが、9月28日に行われたウィメンズ・スーパーリーグ第4節のリバプール戦で、スーパーゴールを決めた。この試合にボランチとして先発出場した宮澤は、前半4分に右サイド深くから上げたクロスをDFがクリアーする。この浮き球に反応した宮澤は左足でダイレクトシュートを放った。相手GKは反応することができ