格闘技イベントで大乱闘、SNSで近況報告格闘技・PRIDEなどで活躍した49歳のヴァンダレイ・シウバ（ブラジル）が、母国で行われた格闘技イベント後、乱入者のパンチを浴び“失神KO”。インスタグラムで公開した近況報告では、右目が大きく腫れあがった痛々しい姿を露わにしている。騒動が起きたのは現地27日、サンパウロで行われた格闘技イベント「スパテン・ファイト・ナイト2」のエキシビションマッチ。シウバは、元世界2階級