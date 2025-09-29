中谷潤人がトークショーを実施ボクシングの中谷潤人（M.T）が28日、都内で「WBC・IBF2団体統一記念プレミアムトークショー」を行った。集まったファン約200人との交流を楽しんだ。次戦のサウジアラビアでの興行や、来年5月に計画されている世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）との決戦についての意気込みを語った。中谷は集まったファン200人の前に笑顔で登場。ファンからの質問コーナーや、プレゼント企画