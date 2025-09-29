スカーレット・ヨハンソン（40歳）の映画監督デビューのきっかけは、故ロバート・レッドフォードだったという。今月89歳で帰らぬ人となったロバートとスカーレットは、1998年の西部劇「モンタナの風に抱かれて」で共演しており、自身の監督転向を決意させてくれた人と明かしている。エクストラ誌にスカーレットはこう語った。「ボブ（ロバートの愛称）が乗馬場で、とても複雑なシーンの振り付けをしていたのを覚えている。彼は構図