エマ・ワトソン（35歳）は、J・K・ローリング（60歳）が「キャンセル」されることを望んでいないという。2020年、ローリングのトランスジェンダー嫌悪的なツイートに対し、トランスジェンダーの権利とLGBTQコミュニティへのサポートを表明していたエマだが、意見が異なることを理由に映画「ハリー・ポッター」での素晴らしい思い出が色褪せるわけではないとした。作家ジェイ・シェティのポッドキャスト「オン・パーパス」でエマは