歌手の森高千里(56)が28日、自身のインスタグラムを更新。久々に広島でコンサートを行ったことを報告した。 【写真】いくつなっても定番スタイルは変わりません 「2025 森高千里コンサートツアー“あなたも私もファイト!!” 9月28日 広島 上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）終了しました！」と投稿。「コンサートで広島市に来るのは久しぶりでした。このホールではな